Тюменцы стали чаще пользоваться услугами городских автобусов

Все больше тюменцев предпочитают передвигаться по городу на общественном транспорте. Одна из причин - возможность быстрее добраться до места назначения. Кроме того, автопарк существенно обновился.

Как сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, средний возраст транспорта - 4,5 года. А введение выделенных полос позволило повысить скорость общественного транспорта на 15-20%.

"Часть жителей микрорайонов пересели на общественный транспорт. И они отмечают, что добираться на автобусе быстрее, чем на личном автомобиле", - подчеркнул он.

В 2018 году городской транспорт перевез почти 150 млн пассажиров, что на 6,5 млн больше, чем годом ранее. Средний возраст автобусов составляет 4,5 года. Это хороший показатель не только в Уральском регионе, но и по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью. При этом автопарк постоянно обновляется. Большая часть транспорта (а это более 650 единиц) - большого и среднего класса. В 2020 году в едином зеленом цвете будет не меньше 50% техники.

Кроме того, ЛиАЗы оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, встроенными терминалами безналичной оплаты проезда. Во всех городских транспортных средствах объявляются остановки. Тюмень - в числе первых российских городов, где введена оплата проезда по банковским картам.

Для развития маршрутной сети разработан проект "Тюменский транспорт". Задача - "пересадить" граждан в автобусы, пишет "Вслух.ру".