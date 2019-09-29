Для тюменских семей проведут заплыв на надувных каяках

Соревнования семейных команд на надувных каяках пройдут 5 октября в Тюмени на берегу озера Алебашевское. Папы, сыновья и дедушки будут бороться за звание лучшего капитана.

"Капитанская гонка" будет проходить в формате эстафеты. Участники должны проплыть дистанцию, выполняя комплекс заданий с препятствиями. В команду будут входить подросток 10-14 лет и один взрослый представитель семьи (отец, старший брат, дедушка или даже дядя).

"Существует много соревнований, конкурсов и событий, где вовлечены мама с ребёнком. Мы же решили выделить именно образ папы — защитника, настоящего героя семьи для своего юного помощника. Конечно же, это ещё один повод для увлекательного семейного времяпрепровождения", — прокомментировала автор проекта "Капитанская гонка" Диана Лемешко.

Напомним, в 2019 году организаторы соревнований выиграли в конкурсе проектов "Моя идея" и получили около 100 тыс. рублей на реализацию проекта. На полученные деньги арендовали оборудование для проведения регаты, приобрели наградную продукцию для победителей и участников соревнований, создали ролик о правилах безопасного поведения на воде, пишет "Мегатюмень".