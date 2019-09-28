Тюменские предприятия смогут получить грант на внедрение ИТ-решений

Тюменские предприятия могут принять участие в грантовом конкурсе по внедрению ИТ-решений в управление производственными процессами, который будет объявлен в ближайшее время.

Ключевая суть проекта заключается в поддержке компаний ИТ-сектора через внедрение наиболее эффективных отечественных ИТ-решений в производственные комплексы, сообщает "Тюменская область сегодня".

Минимальная стоимость планируемого к внедрению ИТ-продукта должна быть не менее 30 миллионов рублей. При этом компании необходимо иметь половину от этой суммы (привлекать государственные деньги из других проектов нельзя). Понадобится и поручительство от регионального правительства, подтверждающее, что проект соответствует социально-экономическому развитию территории.

Эксперты обращают внимание, что в начале подачи конкурсной заявки для получения гранта не требуется одномоментного наличия всей суммы на расчетном счете предприятия. Важно подтверждать обладание требуемой суммой перед каждым этапом внедрения, чтобы получить очередной транш.

"Рассчитываем, что на первом этапе реализации программы откликнутся наиболее крупные предприятия региона, они осознают эффективность внедрения цифровых технологий, опробовали их элементы, получив значимый эффект, - отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. - Поддержка рассчитана до 2024 года. Госпрограмма позволит предприятиям сэкономить собственный бюджет на 50 процентов и повысить эффективность производства. Думаю, что и бизнес среднего звена обратит внимание на эти гранты".