Акция по раннему выявлению рака прошла в Тобольске

Кабинеты раннего выявления заболеваний в Тобольске в рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи приняли 37 пациентов, 11 из которых были направлены на прием к врачу-онкологу, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Борьба с онкологическими заболеваниями – часть национального проекта "Здравоохранение". Участники акции смогли пройти осмотр, направленный на предотвращение онкологических заболеваний. При подозрениях на патологию или заболевание пациентов направляли на УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов и консультацию с врачом-онкологом.

В конференц-зале поликлиники состоялась встреча с врачом-нейрохирургом ОБ №3 Расулом Галайчиевым. Он рассказал об онкологических заболеваниях головы и их симптомах.

"Сегодня качество и доступность диагностики (КТ и МРТ-исследования) увеличивают число выявлений заболеваний. Стоит обратить внимание на главный симптом — головную боль и её характер. Если это острая или непредсказуемая боль, начало головных болей в возрасте старше 50 лет, новая впервые возникшая головная боль или изменение характера старой — это повод обратиться к врачу, особенно если есть также нарушение зрения, слуха, обоняния, глотания, сознания или мышления", — подчёркивает нейрохирург.

Тоболяки и жители района могут выявить ранние признаки онкологических и предраковых заболеваний совершенно бесплатно в кабинетах, к которым ведёт "зелёная линия здоровья", в поликлинике 4 мкрн, 53 и в отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4. Любую интересующую информацию можно получить по тел.: 25-29-44 и 22-62-50.