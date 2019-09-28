В Тюмени пройдет флешмоб в День здорового сердца

Напомнить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсультов мозга жителям Тюмени решили флешмобом, который пройдет на Цветном бульваре 29 сентября в 14 часов. Мероприятие приурочено ко Дню здорового сердца, пишет "Тюменская линия".

"Наше сердце - очень важный орган, без которого жизнь невозможна, поэтому мы должны заботиться о нем. В связи с этим лига добровольцев второй год подряд проводит массовый флешмоб. В этом году девиз праздника – "Сердце для жизни", - рассказала волонтер лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова.

На рамках флешмоба студенты-волонтеры раздадут горожанам шарики и памятки с призывом заботиться о своем сердце.

Евгения Ошуркова добавила, что в 2018 году горожане активно участвовали во флешмобе. "Никто не остался равнодушным, тюменцы доброжелательно отзывались о мероприятии, в этом году надеемся на такую же отзывчивость людей", - добавила она.