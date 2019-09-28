В Тюмени создают портал местных поставщиков

Найти местных поставщиков товаров и услуг каждый желающий сможет на специальном портале, доступ к которому уже открыт по ссылке.

Портал разрабатывается как еще одно проявление политики поддержки и развития бизнеса, которую последовательно проводит правительство региона. Проект реализуют департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, региональное управление государственных закупок и федеральная электронная торговая площадка АО "ТЭК-Торг".

Зарегистрироваться для участия в ней можно на портале по ссылке https://kim.tektorg.ru. Справки по телефону: 8 (495) 734-81-18.

Сейчас на портале зарегистрировано 423 поставщика и подрядчика Тюменской области. В числе заказчиков региона, уже осуществляющих закупки на электронной торговой площадке множество предприятий, в том числе нефтегазовые. Аккредитация заказчиков продолжается. До конца 2019 года планируется привлечь до 20 крупных заказчиков.

Безусловно, работа портала будет совершенствоваться. 03.10.2019 г. в г. Тюмени (11:00, ул. Советская, 61) пройдет круглый стол по созданию и использованию портала поставщиков, на котором региональные поставщики и заказчики смогут познакомиться с возможностями интернет-площадки и обсудить ее развитие в будущем, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.