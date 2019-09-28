Тюменский энтузиаст обучает детей конструированию

Тюменец Дмитрий Налимов сменил профессию юриста на педагога и теперь преподает детям конструирование. Занятия ведет в "Доме Буркова", в гимназии №1, а также проводит мастер-классы в школах.

"Все время что-то мастерил своими руками, и мне постоянно говорили: "Тебе надо учить детей, у тебя здорово получается, - рассказал корреспонденту "Вслух.ру" Дмитрий Налимов.

По его словам, конструирование развивает у детей не только моторику, но и пространственное воображение. Позднее ребенок может сам освоить программы для бумажного моделирования и создавать свои модели, выучиться на архитектора или дизайнера, стать инженером или специалистом по 3D-графике.

Дмитрий признается, что техническое творчество дается не всем. Говорит, что лучше всего получается у тех, у кого руки более развиты. Поэтому если ваш ребенок пытается что-то делать своими руками, не тяните с обучением. Одними лишь игрушками, купленными в магазине, таланты не раскрыть. Мы и так уже вырастили целое поколение потребителей.

"Многие летом катаются на велосипеде, но велоаптечки возят с собой единицы, - сетует Дмитрий. - Сейчас не только дети, но их родители уже разучились заклеивать шину, ремонтировать велосипед. Цепь спала - пацан уже ревет, бежит к папе".

Есть свой рецепт у Дмитрия и по поводу того, как увлечь конструированием ребенка-игромана: "Обратил внимание, что один из воспитанников до начала занятий играет на телефоне в Minecraft. Я ему на следующий день даю задание - сделать главного героя игры из бумаги. Нашел шаблон в Интеренете, распечатал. Ребенок сразу загорелся, начал вырезать и клеить, позабыв про свой телефон и компьютерные игры".