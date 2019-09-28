Тюменцы смогут увидеть МКС в вечернем небе

Наблюдать в вечернем небе Международную космическую станцию смогут жители Тюмени в период с 28 сентября по 4 октября, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень-Космопоиск" Виталий Угренинов.

Он уточнил, что это будет возможно при ясной погоде.

"МКС выглядит, как яркая звездочка, пролетающая с запада на восток через весь южный горизонт. Время пролетов можно посмотреть в таблице. Интересно, что 28, 29, 30 сентября, а также 1 и 3 октября можно будет увидеть два пролета за один вечер. Станция делает один оборот вокруг Земли за 90 минут, поэтому иногда ее можно увидеть на следующем витке", — поделился Виталий Угренинов.

По его словам, для наблюдения лучше выбирать место с открытым южным горизонтом. Если в одни сутки наблюдается два пролета, то наиболее длинным и ярким будет первый.