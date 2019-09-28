"Тюменский бройлер" продолжает расширять производство

Инвестиционная программа по модернизации и расширению производства продолжают реализовывать на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер". Здесь уже появились новые птичники, продолжают обновлять оборудование, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Также на "Тюменском бройлере" идёт возведение нового санпропускника.

"Меры санитарного контроля становятся все более жесткими и это вполне оправдано. За примерами катастрофических для птицефабрик последствий пренебрежения правилами далеко ходить не надо. Они есть и у нас в стране, и за рубежом. Кроме того, в стадии проекта сейчас находится новый убойно-перерабатывающий комплекс. Так что обновление производства будет продолжено", - говорит генеральный директор предприятия Оксана Величко.

Напомним, что в этом году возведены три новых птичника, которые вместе с ещё тремя, построенными в прошлом году дали возможность птицефабрике нарастить объемы производства на 20 процентов.