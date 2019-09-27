Когда и зачем менять масло в двигателе?

Срок службы двигателя автомобиля и его нормальная работа зависят от степени износа деталей внутри ДВС. Для снижения трения и защиты от преждевременного выхода из строя нагруженных элементов в устройстве цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, а также других узлов и механизмов, используется моторное масло. Разбираемся вместе со специалистами автосервиса "Автостоп", зачем же нужно его вовремя менять.

При эксплуатации двигателя моторное масло постепенно теряет свои первоначальные качества – стареет. Это происходит из-за разложения присадок, соприкосновения с продуктами неполного сгорания, а также окисления смазочного материала и взаимодействия с деталями автотранспортного средства.

Каждая модель автомобиля имеет техническую документацию, где указывается тип моторного масла, которое нужно заливать, и регламент его замены. В современные типы двигателей, как правило, заливается синтетическое моторное масло, а его замена необходима в среднем каждые 10000-15000 км. Современные полусинтетические масла требуют замены каждые 6000-8000 км.

Иногда замена масла в двигателе проводится раньше указанного срока. Например, этому способствуют условия, если:

• автомобиль эксплуатируется в тяжелых климатических условиях;

• перевозятся грузы, особенно если их масса превышает грузоподъемность;

• автомобиль часто эксплуатируется в высоком скоростном режиме;

• используется топливо низкого качества;

• осуществляются частые поездки на непрогретом двигателе на небольшие расстояния.

Как правило, все вышеперечисленное сокращает интервал замены масла как минимум вдвое.

Более точно определить периодичность замены масла можно в зависимости от числа моточасов работы двигателя. Но это в теории. На практике же подсчитать количество моточасов достаточно сложно, поскольку один моточас не равен одному часу реального времени. Он зависит от частоты вращения коленчатого вала (чем быстрее вращается, тем быстрее пройдет моточас). Исходя из практики, средний интервал для замены масла составляет 200-400 моточасов с учетом разных режимов эксплуатации. При пересчете на километры, при средней скорости 25-35 км/ч (городской режим), 400 часов это и есть 8-9 или максимум 10 тыс. км.

Поэтому замену моторного масла рекомендуют проводить не реже одного раза в год, независимо от пробега автомобиля.

Заменять моторное масло следует только вместе с масляным фильтром: это позволит сохранить его свойства как можно дольше. В противном случае отработка из старого фильтра попадет в новое масло, и его характеристики изменятся в худшую сторону.

Если же говорить о способах замены, в последнее время в разных СТО предлагают услугу экспресс-замены масла в двигателе: старое масло удаляется через щуп, после чего скапливается в резервуаре. В этом случае отпадает необходимость в яме или подъемнике, не нужно снимать защиту двигателя (при наличии таковой, а также при условии свободного доступа к масляному фильтру сверху).Основной плюс такого способа – в экономии времени. Но есть определенные нюансы: есть мнение, что при аппаратной замене масла в двигателе невозможно полностью удалить отработавшее масло и частицы выработки, находящиеся в поддоне. Более того, если осуществляется переход с одного масла на другое, перед заменой выполняется дополнительная промывка системы смазки и т.п., в этом случае со свежей порцией моторного масла смешается не только старая отработка, но и остатки промывочной жидкости. Другими словами, традиционный слив смазки через пробку все равно окажется более эффективным по сравнению с откачкой при помощи вакуумных систем.

Если автовладелец в рамках обслуживания автомобиля практикует аппаратную замену, тоееследует все же чередовать с традиционной. При этом промывку двигателя лучше всего осуществлять именно тогда, когда смазка далее будет сливаться путем слива через пробку, а не откачкой через щуп.

Профессионалы автосервиса "Автостоп" проведут замену масла в двигателе вашего автомобиля традиционным способом, сливая его через отверстие картера. Мастера СТО обладают немалым опытом работы, а значит, могут дать оценку состоянию отработанного масла и проанализировать техническое состояние автомобиля.

Подробную информацию об услуге замены масла в двигателе можно узнать на сайте автосервиса "Автостоп" https://avtostop72.ru. Записаться заранее на техобслуживание можно по телефону: (3452) 59-33-15.