Тюменцам доступны малоинвазивные методы лечения варикоза

Варикоз – очень распространенное заболевание, в России им страдают около 40% женщин и 20% мужчин. Сосудистые звездочки, вздутие вен, тяжесть в ногах – это начальные симптомы проявления недуга. Чем раньше пациент обратит на них внимание и обратится к врачу, тем менее сложное лечение ему придется пройти.

В Тюмени лечением варикоза на разных стадиях занимаются врачи многопрофильного медицинского центра SmartClinic. Здесь применяется несколько технологий, которые подойдут пациентам с различной стадией болезни и индивидуальными показаниями.

На ранних стадиях варикозного расширения вен часто применяется микросклеротерапия – процедура, основанная на введении специального склерозирующего вещества в полость мелких внутрикожных сосудов. Такое лечение не требует разрезов, не сопряжено с потерей большого количества крови. Эффективность процедуры достаточно велика, но ни один специалист не даст пациенту пожизненную гарантию, несмотря на полное устранение проблемы. При более обширных поражениях прибегают к склеротерапии вен нижних конечностей.

Также в центре применятся метод эхосклеротерапия - это склеротерапия, проведенная в сочетании с ультразвуковым исследованием. УЗИ в момент проведения лечебной процедуры позволяет четко контролировать происходящее, снизить риск ошибки.

Записаться на прием и консультацию к врачу клиники можно по телефону +7(3452)56-01-03. Информацию об услугах центра можно найти на сайте smartclinic72.ru.