Аренда коммерческой недвижимости в Тюмени от собственника: в чем преимущества?

Кажется, что поиск торгового помещения в аренду – дело несложное: в интернете множество вариантов, стоит лишь позвонить по телефону… Однако чаще всего объявления размещаются агентствами, которые возьмут за свои услуги немалую сумму.

Поэтому при поиске подходящего помещения под офис, магазин или общественное заведение стоит постараться найти предложения от собственника.

Множество таких вариантов в разных районах Тюмени предлагает управляющая компания "Управляющие системы". Компания доказала свою надежность в многолетнем сотрудничестве с арендаторами, среди которых есть крупные торговые сети, такие как "Магнит", "Пятерочка" и "Fix Price", а также "Сбербанк", "Строймагнат" и другие.

Арендаторы могут не беспокоиться о безопасности сделки. Все договоры "Управляющие системы" заключают в соответствии с законодательством и в сопровождении опытных юристов.

Еще один плюс аренды от собственника – это возможность обсудить индивидуальные условия непосредственно с ним. Понимая, что развитие бизнеса требует максимум отдачи, компания идет на уступки на время ремонта помещения и на время старта.

Следить за актуальными предложениями собственника можно в Инстаграме. Быстро получить список подходящих вариантов можно с помощью специального сервиса на сайте http://ar72.ru/.

Телефоны компании для связи: +7 (3452) 500-858, +7 (3452) 608-067.