ТЦ "Пять звёзд" в Тюмени приглашает арендаторов

Фото: ТЦ "Пять звёзд"

Торговый центр "Пять звёзд", расположенный в микрорайоне "Тюменский – 2", предлагает выгодные условия аренды торговых помещений предпринимателям, желающим развивать свое дело на данной территории.

На первом этаже торгового центра имеется свободное помещение площадью 59 квадратных метров, предусмотренное для размещения аптеки. Арендная ставка здесь составляет 1500 рублей, включая коммунальные расходы.

На втором этаже ТЦ предлагаются помещения площадью 42,6, 47, 59 или 60 квадратных метров. Приоритетные направления деятельности: товары и игрушки для детей, развивающие студии и кружки. Стоимость арендной платы здесь составляет от 800 рублей за "квадрат" в месяц.

Размещение в торговом центре имеет свои преимущества. Во-первых, обеспечен постоянный трафик покупателей за счет соседства с крупными торговыми сетями. Во-вторых, хорошо развита инфраструктура: имеется парковка, многоуровневая система охраны и видеонаблюдение, цифровая телефонная станция, скоростной Интернет и другие возможности.

Кроме того, помещения в аренду сдает собственник, а это значит, что не придется платить за услуги агентства и удастся обговорить индивидуальные условия размещения.

Администрация торгового центра открыта к предложениям и диалогу. Связаться с руководством можно по телефонам +7 (3452) 500-858; +7 (3452) 608-067 или по электронной почте 500-858@mail.ru.