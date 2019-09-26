На тюменских дорогах проверяют автобусы

Проверка автобусов проходит в эти дни в Тюменской области. Автоинспекторы проверяют, соблюдают ли водители маршрутных и школьных автобусов правила дорожного движения, а также уровень организации пассажирских перевозок.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют проверке автобусов, перевозящих детей. В этом году в Тюменской области осуществлено почти более 12 с половиной тысяч организованных перевозок автобусами групп детей по уведомлениям. 1277 перевозок сотрудники ГИБДД запретили из-за нарушения правил организации перевозки, в большинстве случаев это недостаточный стаж водителя, задействованного в перевозке группы детей, либо отсутствие технического осмотра у автобуса.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году в регионе произошло 217 ДТП с участием автобусов, 7 человек погибли, 317 ранены. Один из основных видов ДТП – падения пассажиров в автобусах и маршрутных такси – 121 случай.