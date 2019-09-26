В Тюмени состоялся концерт "Осенний MIX"

Фото: ТМПО

"Осенняя рапсодия" уже который год дарит тюменцам настоящий праздник музыки. Сразу три потрясающих концерта разной направленности призваны сделать ваш сентябрь гораздо более теплым и ярким.

В пятницу в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоялся концерт "Осенний MIX". Его главное отличие от остальных концертов "Осенней рапсодии" в том, что здесь особое внимание уделяется народной музыке.

Открылась программа вечера виртуозно исполненным вальсом. За фортепиано была Мария Гаврилова, на балалайке играл Юрий Гаврилов - заслуженный артист РФ. В дуэте они исполнили множество произведений. Например, песню "Выйду ли я на реченьку", романс "Я встретил вас", русскую народную песню "Коробейники", "Небесное танго", "Любимый мой", "Бразильский карнавал" и другие. В конце выступления балалаечник-виртуоз поразил публику исполнением с завязанными глазами.

Далее перед слушателями участники коллектива "Росстань" представили настоящее театральное действо. Они познакомили гостей с подлинными напевами Тюменской области, исполнили песни лирические, плясовые и т.д. Атмосфера царила настолько дружественная, что некоторых зрителей даже вытянули из зала, чтобы вместе станцевать. Коллектив "Росстань" способен покорить любого – не зря ведь они объездили столько городов и стран, знакомя людей с народным творчеством.

Честь завершать концертную программу досталась ансамблю русских народных инструментов "Ваталинка". Они представили интернациональную программу. Помогал музыкантам певец Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко.

Вечер завершился бурными аплодисментами собравшихся. А уже на этой неделе, 25 сентября, тюменцев ожидает еще один концерт – в этот раз "Детская осенняя рапсодия".

Финал фестиваля станет стартом творческого сезона. "Вслед за мечтой" - это уникальный концерт-синтез творческих номеров учеников школ искусств "Этюд", "Гармония", МАОУ СОШ № 73 "Лира", школа им. В.В.Знаменского, их педагогов и профессиональных артистов Центра культуры и творчества "Тюмень". Свои номера представят известные многим вокал-бэнд "Матрица", фольклорный ансамбль "Росстань".