Тюменские депутаты предлагают ввести для горожан новую награду

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании рассмотрят вопрос о введении нового вида поощрения. Народные избранники предлагают награждать тюменцев нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Награда станет второй по значимости после звания "Почётный гражданин города Тюмени".

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, Почетный гражданин Тюменской области и города Тюмени Степан Киричук сообщил, что по предложению председателя Евгения Заболотного депутаты на постоянной комиссии уже обсудили детали. "Почетный гражданин города – это уникальная награда. Она послужит признанием заслуг пред городом и станет еще одним шагом к получению звания "Почетный гражданин Тюмени", - пояснил Степан Киручук.

Награждение предусматривает материальное поощрение в размере 25 тысяч рублей и чествование в День города. По словам депутата, отбор будет тщательным, а кандидатуры будут предлагать сами депутаты, но не более одного человека за весь созыв.