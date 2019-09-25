В тюменские больницы закупят оборудование для диагностики на 250 млн рублей

В 2020 году новое лечебно-диагностическое оборудование получат клиники Тюменской области. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделят порядка 250 млн рублей.

В Областной клинической больнице №2 появятся новый магниторезонансный томограф и эндоскопическое оборудование. На аппарате МРТ в год будет выполняться до 12 тыс. обследований, с помощью эндоскопического оборудования — 4,5 тыс. операций.

В "Медицинский город" закупят аппарат лучевой терапии с системой визуализации очага опухоли. Ежегодно лучевую терапию на нем смогут проходить до 700 пациентов со злокачественными заболеваниями.

В Областной клинической больнице №3 Тобольская будет установлен рентгеновский аппарат, где будет выполняться до 120 исследований в день.

Также в "Медицинском городе" и Областном противотуберкулезном диспансере обновят лифты, закупки проведут до конца года, сообщает пресс-служба губернатора.

В 2019 году расходы на здравоохранение региона увеличены на 1,5 млрд рублей. Закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области принят на заседании областной думы 19 сентября.