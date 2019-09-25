Тюменских школьников приглашают в Областной поисковый центр

Дворец "Пионер" объявляет набор школьников в Тюменский областной поисковый центр. Присоединиться к поисковой работе могут учащиеся в возрасте от 12 лет.

В поисковом центре ребят ожидает обучение по программе "Школа поисковика" — получение основных знаний по археологии, туристической подготовке, оказанию первой помощи, истории Великой Отечественной войны, Красной армии. Также школьники смогут участвовать в полевых поисковых экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны и других проектах патриотической и поисковой направленности.

Занятия проводятся на безвозмездной основе. Узнать подробности можно здесь.