Тюменских школьников приглашают в Областной поисковый центр

14:25 25 сентября 2019
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Дворец "Пионер" объявляет набор школьников в Тюменский областной поисковый центр. Присоединиться к поисковой работе могут учащиеся в возрасте от 12 лет.

В поисковом центре ребят ожидает обучение по программе "Школа поисковика" — получение основных знаний по археологии, туристической подготовке, оказанию первой помощи, истории Великой Отечественной войны, Красной армии. Также школьники смогут участвовать в полевых поисковых экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны и других проектах патриотической и поисковой направленности.

Занятия проводятся на безвозмездной основе. Узнать подробности можно здесь.

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