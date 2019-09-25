Между Тобольском и Сургутом достроили вторые ж/д пути

Между Тобольском и Сургутом завершено строительство сплошных вторых путей. Это ключевой этап проекта развития направления Тобольск — Сургут — Коротчаево.

Движение поездов организовано по полностью двухпутному участку протяженностью 437,5 км. Как сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, развитие направления Тобольск — Сургут — Коротчаево, наряду с усилением пропускных способностей Транссиба и БАМа, является важнейшим инфраструктурным проектом ОАО "РЖД". Его реализация позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Вновь создаваемая инфраструктура рассчитана на пропуск поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (100 и более вагонов).

Для завершения инвестиционного проекта "Развитие участка Тобольск – Сургут — Коротчаево" предстоит построить разъезды на перегонах Пырей — Хасырей и Пуровск — Лимбей, завершить первый этап реконструкции станции Сургут. Пропускная способность направления по окончанию всех работ будет увеличена в 2 раза, а объем перевозок может достичь 40 млн тонн грузов в год.