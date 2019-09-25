Водителей просят быть аккуратнее на дорогах из-за выпавшего снега

Из-за снегопада ГИБДД усиливает контроль на федеральных трассах Тюменской области. Начинающим водителям, автомобилистам в преклонном возрасте, а также с заболеваниями, характеризующимися повышением давления, рекомендуется отложить дальние поездки.
Число нарядов ДПС на трассах будет увеличено в связи с возможным обострением аварийной обстановки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Автоинспекторы будут оказывать помощь водителям в случае затруднений на трассах, проводить разъяснительную работу о необходимости снижения скоростного режима и перехода на зимнюю резину.
Сейчас видимость на загородных трассах ухудшена, возможны гололедные явления, особенно в низинах и на мостовых сооружениях.
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