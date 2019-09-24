В Тюмени прошел семейный чемпионат по собиранию пазлов

На минувших выходных в Тюменском технопарке прошел IV Областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. На соревнование зарегистрировались 75 семей с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.

Задачей команды было собрать пазл быстрее остальных. В результате были определены три победителя, которые первые справились с заданием. Пазлы, которые собирали участники, уникальны. Они изготавливаются специально для чемпионата — с региональной тематикой. В этом году пазлы были посвящены 75-летию Тюменской области.

"Наша область — край больших людей. Здесь родились всемирно известные ученые, писатели, спортсмены, артисты. И я хочу поблагодарить всех родителей, бабушек и дедушек, которые вкладывая сегодня в своего ребенка любовь, заботу, внимание и участие, дают нам возможность завтра гордиться еще одним великим земляком!" — рассказала депутат Тюменской областной думы, координатор федерального проекта "Крепкая семья" в Тюменской области Елена Кашкарова.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Категория 5–6 лет:

1 место — семья Мастёркиных: 15 мин 50 сек.

2 место — семья Фроловых: 16 мин 07 сек.

3 место — семья Аржиловских: 17 мин 56 сек.

Категория 7–8 лет:

1 место — семья Фроловых: 15 мин 52 сек.

2 место — семья Трикоз: 18 мин 06 сек.

3 место — семья Кубасовых: 20 мин 56 сек.

Категория 9–10 лет:

1 место — семья Аржиловских: 15 мин 14 сек.

2 место — семья Бердник: 16 мин 45 сек.

3 место — семья Трифоновых: 17 мин 51 сек.

Параллельно в течение всего чемпионата для участников работали зона настольных игр "Мосигра", мастер-классы семейного клуба развития и творчества "Моя вселенная", интеллектуальная зона школы "Мистер Брейн". Также можно было сдать пластиковые крышечки на утилизацию и обменять книги на детском книжном обменнике.