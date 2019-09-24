В железнодорожном парке Ишима построят Дворец культуры

Фото - https://ishim.admtyumen.ru

Строительство дворца культуры в Ишиме начнется в 2019 году. 20 сентября проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Новый объект появится на месте железнодорожного парка, где ранее располагался Клуб Ильича.

Как сообщили в администрации города, в ближайшее время будет подготовлена конкурсная документация и определен подрядчик для строительства здания. Проект реализуется через управление капитального строительства Тюменской области.

Центр культурного развития объединит концертный зал, вестибюль, гардеробные, костюмерные, помещения для артистов. Проектом предусмотрены балконы, кабинеты управления и кружков, буфет. Центр будет соответствовать всем современным требованиям, откроет новые возможности для предоставления услуг в сфере культуры, позволит принимать гастроли.

Напомним, за строительство центра культурного развития в ходе рейтингового голосования весной 2018 года высказались 65% проголосовавших. Деньги на его возведение выделит областной бюджет. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2021 год.

Напомним, весной 2018 года жители Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского района выбрали приоритетными для себя 27 проектов. Из них 13 уже реализованы, на пяти идут строительно-монтажные работы, по девяти объектам разрабатывается проектная документация.

"Опыт, который был получен благодаря рейтинговому голосованию, позитивный. Всегда есть разные потребности: кто-то хочет спортивную площадку, кто-то МАФы, кому-то нужен Дом культуры. Но самое важное, что приоритеты должны расставлять сами жители. Рейтинговое голосование показало, что это правильный путь. Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры, которые им необходимы. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые будут выполнены", – отметил на недавнем заседании президиума регионального правительства губернатор Тюменской области Александр Моор.