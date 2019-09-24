На кладбище в Богандинском вор повредил 13 надгробий

Жителя поселка Богандинский будут судить за кражу труб с надгробий, которые в результате оказались повреждены.

В июне 2019 года мужчина со своим знакомым на поселковом кладбище демонтировал металлические трубы, на которых закреплялись надгробья. Из-за этого было повреждено 13 надгробных плит. Общий размер ущерба, причиненного родным усопших, составил более 11 тыс. рублей.

Трубы сообщники сдали на металлолом, а деньги пропили. Материалы в отношении подельника мужчины выделены в отдельное производство, ему также грозит наказание.