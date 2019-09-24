Продукция "Золотых лугов" отмечена медалями агропромышленной выставки УрФО

Две золотые и две бронзовые медали завоевала продукция тюменской компании "Золотые луга" на межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая завершилась 19 сентября в Екатеринбурге.

В номинации "Новый вид продукции" "золота" удостоен творог "Золотые луга". За высокое качество продукции первое место присудили наринэ торговой марки "Живи здорОво", бронзовые медали в этой же номинации получили топленое молоко и ряженка "Золотые луга".

"Тюменцам есть, что показать и чем удивить. Наш регион в авангарде агропромышленного развития и мы будем продолжать этот путь", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Напомним, компания "Золотые луга" стала одним из трех предприятий, представлявших на выставке Тюменскую область. На российском рынке тюменский производитель известен под тремя торговым марками: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи ЗдорОво!", все продукты не содержат консервантов и добавок "Е", стабилизаторов, искусственных красителей, вкусовых добавок, ГМО и растительных масел.

"Участие в выставках – это возможность презентовать новинки, выйти на прямой контакт с покупателем и заявить о нашей ответственности за качество продукции. Оценка экспертов и покупателей для нас важный ориентир. Результаты прошедшей выставки показали, что наши продукты являются одними из лучших на межрегиональном рынке в своем сегменте", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Ежегодно "Золотые луга" становятся лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие услуги и товары Тюменской области". В 2016 году "Золотые луга" вошли в Список Честных производителей молочной продукции, сформированный Россельхознадзором, и получили медаль "За отвагу" – специальную маркировку для честных производителей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.