В Тюменском районе открываются "Точки роста"

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" заработали в Тюменском районе на базе школ Богандинской №1, Богандинской №2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской. Всего в Тюменской области открыто 28 таких центров.

Подобные центры открываются по всей стране в сельской местности в рамках федерального проекта "Современная школа". Их задача - поднять уровень и возможности образования сельских школ до уровня крупных городов. Так, в Тюменском районе "Точки роста" являются структурным подразделением образовательных учреждений и направлены на формирование современных компетенций и навыков у школьников, в том числе по таким учебным предметам как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", пишет "АиФ в Западной Сибири".

Чтобы освоить новые методики преподавания, учителя сельских школ посетили детский технопарк "Кванториум" в Тюмени. Там они учились работать с новым оборудованием, погружались в атмосферу "школы новых возможностей". На семинарах их обучили работе с VR-очками, 3D-принтерами, квадрокоптерами и помогли разобраться с новым программным обеспечением.

Центры "Точка роста" будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Также проект предусматривает взаимодействие с другими школами, организациями и учебными заведениями.