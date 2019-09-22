Прививки от гриппа помогут тюменцам избежать осложнений

В Тюменской области в соответствии с национальным календарем профилактических прививок проходит вакцинация от гриппа. Прививки поставили уже 180 тыс. человек, 40% из них - дети.
Как сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елена Иванова, в первую очередь прививки ставят школьникам, студентам и людям с определенными профессиями: медработникам, учителям, сотрудникам коммунального хозяйства и транспортных предприятий. Это те, кто находится в активных социальных контактах.
Всего за счет средств федерального бюджета в регионе поставят более 670 тысяч прививок.
Отметим, что в этом году в Тюменской области ожидаются одни из самых опасных видов гриппа: свиной и гонконгский. Эти штаммы принадлежат к типу А, могут передаваться человеку даже от животных. Как свиной, так и гонконгский грипп отличаются агрессивностью и тяжелыми последствиями. Прививка поможет избежать таких осложнений, пишет "Тюменская область сегодня".
Вакцинацию можно провести в поликлинике по месту жительства. Если человек не попадает в льготные категории, он может приобрести вакцину самостоятельно.
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