Более 60 семей Тюменского района получили помощь в приобретении жилья

Финансовую государственную поддержку для улучшения жилищных условий по материнскому капиталу и программе "Молодая семья" в этом году получили уже более 60 семей Тюменского района, рассказали в пресс-службе главы муниципального образования.

Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" реализуется в рамках национального проекта "Демография".

Подтверждение об оказании финансовой помощи на покупку жилья семья Соболевых из Бороского получила в 2018 году. "Субсидия и материнский капитал закрыли половину стоимости трехкомнатной квартиры площадью 86,6 квадратных метров", - рассказала Ольга Соболева. На вторую половину общей стоимости семья оформила ипотеку.

Сейчас у Соболевых две дочери: старшая ходит в первый класс, увлекается хоккеем и мечтает попасть в сборную Тюменской области, младшая совсем недавно пошла в детский сад. Семья пока живет вместе с родителями, а в 2020 году планирует начать ремонт уже в новой квартире с улучшенной черновой отделкой. У дизайнера по образованию Ольги много идей по планировке и оформлению новой квартиры. Среди задумок – совместить кухню и гостиную, а также оформить стенд со спортивными наградами дочки и отца семейства.

А перед долгожданным новосельем, уже этой осенью в семье появится еще один ребенок. Как уточнили в комплексном центре соцобслуживания населения Тюменского района, после этого Соболевымогут получить дополнительный региональный материнский (семейный) капитал в размере 40 тысяч рублей. Заявление о его предоставлении, как напомнили в КЦСОН, семья сможет подать в электронной форме – через личный кабинет на портале услуг Тюменской области или обратившись в любой из филиалов МФЦ.