Ишимских студентов будут приучать к социальной ответственности

Программу развития студенческого научного общества социальной ответственности запускают в Ишиме. В честь старта 26-27 сентября в Ишимском пединституте им. Петра Ершова, филиале ТюмГУ, пройдет интерактивная "Аллея научных проектов". Участников ждут квесты и научные шоу.

Проект победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Сумма гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) составила 200 тыс. рублей, сообщает центр медиакоммуникаций вуза.

На "Аллее научных проектов" участники в познавательной и игровой форме смогут познакомиться с современными научными исследованиями. Изюминкой мероприятия станет то, что научные проекты будут представлены в разных форматах: научное шоу, квест, научно-популярная лекция, ролевые игры. Всего будет создано более 10 уникальных площадок для участников любого возраста: дошкольников, школьников и студентов. В целом, проект предполагает реализацию по трем направлениям: создание научно-образовательной среды для неформального образования, популяризацию научного знания и разработку научных проектов, направленных на поддержку социально-незащищенных слоев населения.

Его реализация повысит качество работы студенческого самоуправления и поможет развитию молодежных научных исследований в регионе. Проект будет реализован на юге Тюменской области до конца 2019 года. В команде проекта студенты и сотрудники института. " Эта победа, этот грант – результат системной работы многих сотрудников, преподавателей и студентов на протяжении нескольких лет", - отметил начальник научного отдела пединститута Антон Захаров . Стоит отметить, что данная программа была признана одной из лучших среди программ вузов 2018 года на Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и студенческих конструкторских бюро в Москве.