Билеты на спектакль с Анной Якуниной и Максимом Авериным "Там же, тогда же" разыгрывает "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" дарит билеты на спектакль "Там же, тогда же". Для того, чтобы получить их, достаточно испытать свою удачу и принять участие в конкурсе.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо быть участником группы Вконтакте "Афиша Тюмень", сделать репост записи конкурса, а также добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в группе. Победителя выберут 7 октября среди тех, кто выполнил условия конкурса. Счастливчик получит пригласительный на две персоны.

Кроме того, "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат и на своей странице в Instagram. Единственный победитель получит пригласительный на две персоны. Для участия в конкурсе надо подписаться и поставить лайк данной публикации. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое число комментариев, чем больше их будет, тем ближе станет заветный приз. Победителя объявят 7 октября среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Однажды, в маленькой гостинице встречаются двое... Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется время, события, обстоятельства, неизменно лишь место встречи. Они видятся раз в году, но каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующего свидания. Сохранят ли герои теплоту и искренность чувств? Бегут ли они от любви или стремятся ей навстречу?

Внимание! Спектакль состоится 10 октября на сцене Тюменского драматического театра. Организатор спектакля: "Маргарита-Арт".

⠀

Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют.