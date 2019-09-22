Среди тюменцев разыгрывают билеты на концерт группы "Крематорий"

Фото: Афиша Тюмень

В октябре в "Максимилиансе" пройдет грандиозный концерт легендарной группы "Крематорий" (18+). Проект "Афиша Тюмень" не мог упустить возможности порадовать своих подписчиков, поэтому запустил розыгрыш билетов в своих социальных сетях.

Для участия в конкурсе во ВКонтакте надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе в Instagram, необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о конкурсе выделить трех разных друзей. Количество комментариев может быть любым, чем их больше, тем выше шансы на успех!

Победителей будет двое, каждый из которых получит пригласительный на две персоны. Результаты розыгрыша станут известны 16 октября 2019 года. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.

Внимание! Концерт состоится в "Максимилиансе" 17 октября в 20:00.

Информация о концерте тут: https://tyumen.maximilians.ru/krematorij/