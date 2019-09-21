"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в Молодежный театр "Ангажемент"

Фото: Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень" на своей странице ВКонтакте проводит розыгрыш билетов на спектакль "Русская народная почта" (16+) тюменского молодежного театра "Ангажемент". Шансы на победу имеет каждый, кто выполнит несложные условия конкурса.

Это история одинокого пенсионера Ивана Жукова, который не найдя точек соприкосновения с реальным миром, начинает играть: пишет сам себе письма от бывших друзей, от президента, от директора телевидения, а потом, как бы, начинает общаться с Лениным, Сталиным, Чапаевым, английской королевой, марсианами…

Эта смешная и грустная трагикомедия – не плач о действительно сложной жизни стариков. Скорее, это обращение к молодым – успевайте жить, чувствовать, дерзать!

Для участия в розыгрыше надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов.

Победителя 26 сентября определит генератор случайных чисел. Счастливчик получит пригласительный на две персоны.

Внимание! Спектакль состоится в "Ангажементе" 27 сентября в 19:00.