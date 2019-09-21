Плавучий пантон устанавливают на озере Алебашево в Тюмени

Фото: событийный парк «Алебашево»

Первая часть плавучего пантона установлена на озере Алебашево в Тюмени, где сейчас полным ходом идет обустройство одноименного событийного парка. Завершатся все работы в 2020 году.

"Общая площадь понтона составит 400 квадратных метров. Летом понтон будет служить сценой, но мы проработали идею, благодаря которой свои функции он будет выполнять и зимой. Планируем уже в 2019 году на него установить либо чум, либо юрту, где жители смогут погреться. Кроме того, здесь появится снежный городок с горками", - рассказал лидер проекта по созданию event-парка "Алебашево" Артем Андросов.

Он отметил, что ведутся переговоры об инвестировании в парк. Если они пройдут успешно, то "Алебашево" станет крупным инвестпроектом Тюменской области. Речь идет о сумме от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, уточняет "Тюменская область сегодня".

Напомним, первый событийный парк "Алебашево" — уникальная площадка не только для региона, но и для всей страны. Здесь появятся места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и многое другое.