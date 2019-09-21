Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Тюмени

Найти подходящую работу пожилым тюменцам помогут специалисты центра занятости Тюмени и Тюменского района на ярмарке вакансий, которая пройдет 26 сентября в рамках ежегодной традиционной акции "Пусть осень жизни будет золотой…", сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Ярмарка соберет именно тех работодателей, которые готовы принять на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста по различным специальностям, таким как бухгалтер, инженер, технолог, водитель, продавец-кассир, почтальон, швея, уборщик и др.

Набирать персонал будут более десяти работодателей. Соискатели смогут оставить представителям предприятий свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность. Также в ходе мероприятия можно будет прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Пожилых людей ждут в Центре занятости населения с 10 до 11 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 В, корп. 3.

Также в этот день будет вестись информационно-консультативный прием граждан пожилого возраста, на котором специалисты расскажут об оказываемых службой занятости населения государственных услугах по содействию занятости, в том числе по подбору подходящих вариантов трудоустройства и повышению квалификации, профессиональной подготовки.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: +7 (3452) 27-36-05.