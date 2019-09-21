Тюменская молодежь узнает секреты личной эффективности

Развить навыки, которым не обучают в образовательных учреждениях, тюменская молодежь сможет в рамках проекта "Школа компетенций", вторая волна которого стартует с 24 сентября в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева, пишет "Мегатюмень".

С участниками будут работать руководитель школы развития эмоционального интеллекта Мария Троян (Челябинск), директор Уральской академии современных информационных технологий Григорий Бахтурин (Екатеринбург), руководитель Департамента онтологии и теории знаний в Уральском федеральном университете Алексей Кислов (Екатеринбург), доктор философии и ректор Института психологии управления Дмитрий Рассохин (Екатеринбург).

Тюменцы научатся управлять своими эмоциями, работать в режиме многозадачности, развивать критическое мышление, а также комплексно анализировать и решать возникшие проблемы.

Напомним, что в апреле 2019 года курс Soft Skills впервые объединил тюменскую молодежь. Компетентные спикеры рассказали о том, как стать хорошим оратором, правильно вести разговор, планировать собственное время и развивать нестандартное мышление.