Врачи вернули зрение 75-летнему тюменцу

Врачи Тюменского офтальмологического диспансера вернули зрение 75-летнему пациенту с полным двухсторонним птозом (опущение века). Спустя 20 лет темноты мужчина вновь обрел возможность видеть.

Опущение век у Николая Петровича началось после перенесенного энцефалита. Пациент обратился в диспансер в 2009 году с жалобами на отсутствие подвижности глаз и полное опущение век. Первую операцию провели в том же году, но через несколько недель веко снова опустилось и стало неподвижным. Было решено провести еще одну операцию, другим методом.

"В мае этого года пациенту был проведен второй цикл операций. После этого прошло уже более двух месяцев, оперированный глаз выполняет свою функцию. Теперь в планах проведение операции на второй глаз", – рассказала Елена Забурева, врач-офтальмохирург областного диспансера.

Чаще всего с птозом в офтальмологический диспансер обращаются пожилые люди, обычно это заболевание средней степени тяжести. Но бывают сложные и редкие случаи, как, например, у этого пациента.

В Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно проводится около 100 операций по данному направлению. Птоз может быть как приобретенным из-за травм, перенесенных болезней, так и врожденным, но в любом случае, чем раньше обратиться к врачу-офтальмологу, тем быстрее можно решить эту проблему, сообщили в департаменте здравоохранения региона.