Вероника Ефремова вступила в должность ректора ТИУ

Вероника Ефремова сегодня официально вступила в должность ректора Тюменского индустриального университета. Приказ о назначении сроком на пять лет подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Вероника Ефремова — выпускница Уральского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.М. Горького, кандидат экономических наук. Более десяти лет посвятила работе в ТИУ. В 2017 году приказом минобрнауки России была назначена исполняющей обязанности ректора.

Как пишет пресс-служба ТИУ, под руководством Ефремовой вуз укрепил свои позиции среди опорных университетов России, успешно реализует стратегические проекты программы развития университета, а также несколько трансформационных проектов, среди самых молодых — Высшая инженерная школа EG и Индивидуальные образовательные траектории.

Напомним, предыдущий ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов был освобожден от должности приказом министра образования и науки РФ в мае 2017 года. Напомним, в июне 2017 года Новоселов был осужден к полутора годам лишения свободы условно за денежные махинации, совершенные на должности проректора по научной работе тогда еще ТюмГНГУ. На этом уголовные дела не закончились. В декабре 2017-го суд назначил ему полтора года лишения свободы условно — за превышение должностных полномочий уже на посту ректора ТИУ. А в ноябре 2018 года Олег Новоселов получил еще один срок — за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно.