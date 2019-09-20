В Заводоуковске судебного пристава будут судить за подлоги

13:12 20 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Заводоуковске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, которая обвиняется в судебном подлоге.

Пристав, получив исполнительное производство в отношении своей дочери о взыскании налога и пени на сумму около 15 тыс. рублей, не заявила самоотвод, а после незаконно вынесла постановление об отмене ареста банковского счета дочери. Также по трем другим исполнительным производствам в отношении дочери пристав незаконно вынесла акты о возвращении исполнительного листа взыскателю. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: приставы , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019