В Заводоуковске судебного пристава будут судить за подлоги

В Заводоуковске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, которая обвиняется в судебном подлоге.
Пристав, получив исполнительное производство в отношении своей дочери о взыскании налога и пени на сумму около 15 тыс. рублей, не заявила самоотвод, а после незаконно вынесла постановление об отмене ареста банковского счета дочери. Также по трем другим исполнительным производствам в отношении дочери пристав незаконно вынесла акты о возвращении исполнительного листа взыскателю. Вскоре дело рассмотрит суд.
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