Для тюменских музеев запустили мобильное приложение

Записаться в любой музей Тюменской области онлайн можно через новое мобильное приложение "Пойдем в музей". Оно доступно с сегодняшнего дня.

"Приложение представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей Тюменской области, а также комплекс виджетов для повышения интереса у аудитории к музеям, а именно — новостная лента, онлайн-тесты и квесты, дополненная реальность, push-уведомления об интересных исторических и культурных датах и событиях. Пользователи могут оставить комментарии и поставить оценку экскурсоводу, культурной программе или мероприятию", — рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.