Профилактическое обследование для женщин пройдет в поликлиниках в субботу

В эту субботу, 21 сентября, во всех поликлиниках Тюмени с прикрепленным населением пройдет акция "Доктор с вами". На комплексную диагностику здоровья приглашают женщин.
С 9 до 15 часов в кабинетах раннего выявления заболеваний городских поликлиник будет организовано обследование на микрофлору и цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям выполняется кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Всех проконсультирует врач акушер-гинеколог, который при необходимости назначает дополнительное обследование.
Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.
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