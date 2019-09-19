Профилактическое обследование для женщин пройдет в поликлиниках в субботу

В эту субботу, 21 сентября, во всех поликлиниках Тюмени с прикрепленным населением пройдет акция "Доктор с вами". На комплексную диагностику здоровья приглашают женщин.

С 9 до 15 часов в кабинетах раннего выявления заболеваний городских поликлиник будет организовано обследование на микрофлору и цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям выполняется кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Всех проконсультирует врач акушер-гинеколог, который при необходимости назначает дополнительное обследование.

Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.