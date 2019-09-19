Тюменка с долгами забаррикадировась от судебных приставов в машине

На дорогах Тюмени утренний рейд провели сотрудники службы судебных приставов совместно с автоинспекторами и представителями налоговой. Сотрудники ГИБДД останавливали должников по исполнительным производствам.

Водитель одной из остановленных машин, задолжавшая за коммунальные услуги, забаррикадировалась в ней, не желая отдавать автомобиль в счет погашения долга.

"Судебные приставы объяснили должнице, что она вправе предоставить иное имущество, на которое могло быть обращено взыскание, но та вызвала своего мужчину, который незамедлительно приехал. В итоге вопрос был решен в пользу управляющей компании, а утомленная ситуацией девушка, спокойно поехала по своим делам", — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области.

Всего за несколько часов было остановлено 87 автомобилей должников, 7 из которых арестованы. На месте с помощью POS-терминала оплачено 320 тыс. рублей, 70 тыс. рублей из которых составили долги по алиментным платежам.