Тюменцев приглашают на спецпроект 5-й Уральской индустриальной биеннале

В Тюмени открылся специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства — "Всё не то, чем кажется". Выставочный зал Музейного комплекса имени Словцова превратился в художественную лабораторию исследования современных мифологий.
Более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других регионов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях: посетителей выставки ждут фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры нашего детства, туманные представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности.
Выставка "Всё не то, чем кажется" работает с 18 сентября по 17 ноября 2019 года. Место проведения: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Стоимость билета: 300 руб. Возрастная категория 6+.
А уже в эту субботу, 21 сентября, в рамках культурно-просветительской программы специального проекта пройдет лекция "Красная книга мифов и легенд современного искусства". Тему раскроет Антонио Джеуза, доктор философии, специалист в области медиаарт, начальник научно-методического отдела Государственного центра современного искусства в составе ГМВЦ РОСИЗО.
Художественная мифологизация представляет собой широкий диапазон практик: от создания альтер эго до полноценной вселенной — со своими персонажами, правилами и структурой. На примере конкретных произведений — от Марселя Дюшана до Ильи Кабакова — лектор покажет логику создания и функционирования альтернативных миров и героев. Находятся ли они в опасности под напором реальности или имеют больший потенциал в силу своей вымышленности?
Начало лекции в 14 часов. Место проведения: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Вход свободный.
5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства — крупнейшее международное художественное событие в России, которое проходит с 12 сентября по 1 декабря 2019 года в Екатеринбурге и городах Уральского региона и посвящено теме "Бессмертие".
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