Тюменцам предлагают бесплатно провериться в единый день профилактики рака головы и шеи

Единый день активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи состоится в Тюменской области в эту субботу, 21 сентября. Пройти бесплатное профилактическое обследование можно в медучреждениях и торговом центре.

Провериться можно:

— в кабинете раннего выявления заболеваний в вашей территориальной поликлинике. Без записи, достаточно лишь предъявить полис ОМС;

— в ГАУЗ ТО "Стоматологическая поликлиника №1" по адресам г. Тюмень ул. Ленина,9 (телефон для записи - регистратура 46-18-92) и ул Ленина, 49 (телефон для записи - регистратура 46-12-02), время проведения акции с 8.00 до 13.00

— в ООО "Стоматологическая поликлиника №3", г. Тюмень, ул. Широтная, 29 к1/2, телефон для записи 57-88-29, время проведения с 09:00 до 13:00.

— в ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" (Республики, д.1 (поликлиника) каб. №5) врач-дерматовенеролог Садовничая Мария Сергеевна, с 8.00 до 15.00. Телефон для записи: 56-14-40 (регистратура).

В ТРЦ "Кристалл" 21 сентября с 12 до 17 часов состоится массовая профилактическая акция, в рамках которой посетителям центра будут доступны онко-экспресс-исследование у врачей онкологов ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", флюорография, тест на ВИЧ-инфекцию, измерение артериального давления, биоимпедансометрия, тест на выявление уровня стресса (тест Люшера).

Сейчас в Тюменской области проходит VII Ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи.