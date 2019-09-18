Тюменцы смогут посмотреть трансляцию с "Битвы оркестров"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Концерт в уникальном формате "Битва оркестров" состоится на сцене дворца культуры "Нефтяник" уже завтра, 19 сентября. Начало в 19:00. Любой желающий сможет посмотреть онлайн-трансляцию в двух сообществах "ВКонтакте".

В этом году фестиваль "Осенняя рапсодия" начнется с нашумевшего шоу-проекта "Битвы оркестров". Уже завтра сойдутся в творческом баттле два известных тюменских оркестра. Это Тюменский духовой оркестр под руководством главного дирижера Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ и профессора Владимира Лавришина.

В этот раз участников ожидают совсем новые номинации, такой стала — музыка народов мира. Коллективы уже приступили к репетициям и готовятся к заветному "бою". Помогать коллективам будут приглашенные гости, среди которых заслуженный артист РФ Юрий Гаврилов (балалайка, г. Екатеринбург) и Ростислав Кочетов, солист государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (г.Москва).

Также среди участников солисты: Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, вокальная группа "KOCMOS" и участники шоу-проекта "Голос дети" Ислам Балкоев (г. Тюмень) и Анна Глотова (г. Екатеринбург). Победителя определят зрители с помощью аплодисментов, уровень которых замерит шумомер. Билеты в кассе ДК "Нефтяник".

Для тех, кто лично присутствовать на мероприятии не сможет, организаторы подготовили онлайн-трансляцию прям из зала ДК "Нефтяник". Присоединиться к просмотру "Битвы оркестров" можно будет в группах Тюменское время и "Афиша Тюмень".