Компания "Золотые луга" вышла в финал конкурса "100 лучших товаров России"

Продукция компании "Золотые луга" прошла региональный этап отбора конкурса "100 лучших товаров России" и будет представлена в финале, который состоится в ноябре 2019 года.

Результаты конкурса объявят на церемонии награждения, которая традиционно проходит в правительстве Тюменской области в декабре.

В этом году на награды претендуют семь продуктов крупнейшего в Западной Сибири и на Урале переработчика молока: ацидофилин торговой марки "Живи ЗдорОво!", а также сыр "Гауда", ультрапастеризованное молоко, кефир, топленое молоко, сливочное масло и ряженка торговой марки "Золотые луга".

"Участие в конкурсе "100 лучших товаров России" стало для нас традицией, которая продолжается уже более десяти лет. За это время почти все продукты компании становились дипломантами и лауреатами конкурса, а самыми титулованными на сегодняшний день являются сливочное масло "Золотые луга" и наринэ торговой марки "Живи ЗдорОво!", — рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Напомним, что на российском рынке тюменский производитель известен под тремя торговым марками: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи ЗдорОво!", все продукты не содержат консервантов и добавок "Е", стабилизаторов, искусственных красителей, вкусовых добавок, ГМО и растительных масел.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.