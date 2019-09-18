В Тюмени и Тобольске пройдет научная конференция к 75-летию региона

Международная научная конференция "Тюменская область: историческая ретроспектива, реалии настоящего и контуры будущего" пройдет 20 и 21 сентября на базе Тюменского индустриального университета и Тобольского педагогического университета им. Д.И. Менделеева. Он посвящена 75-летию образования Тюменской области.

В Тюмени в рамках конференции 20 сентября будут работать четыре секции: "Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс: создание и развитие", "История Тюменского края", "Социокультурное развитие Тюменской области", "Становление системы здравоохранения в Тюменской области".

21 сентября на базе Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева пройдет круглый стол "Освоение Тюменского сектора Арктики".