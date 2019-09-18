В Тюмени станет еще больше "Грамотных пешеходов"

Познавательно-игровая программа для детей пройдет в Доме культуры "Орфей" 18 сентября в 15 часов.

"Грамотные пешеходы" - программа, которую ДК "Орфей" проведет в эту среду для учеников школы 45.

В соблюдении правил дорожного движения всегда задействованы не только водители, но и пешеходы. Поэтому так важно детям с раннего возраста объяснять правила, учить переходить дорогу только на зеленый свет, не играть на дорожной части и так далее.

На познавательно-игровой встрече в ДК ребята узнают о значении аббревиатуры ПДД, выучат правила, а также научатся осознанно относиться к соблюдению всех норм и рекомендаций.

Дом культуры "Орфей" за "Грамотных пешеходов!".