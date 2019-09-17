Тюменское отделение Банка России проведет День открытых дверей

28 сентября 2019 года во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей. В Отделении Тюмень будет интересно и школьникам, и взрослым. Для школьников – игры, викторины, конкурсы, интерактивная программа "Кассовый работник", встреча с героями сказки "Буратино", для взрослых – экскурсия по музейной экспозиции, лекция о новейших технологиях в мире финансов. Гости узнают об истории банковского дела в Тюменском крае, интересные факты из истории денег, получат возможность проверить подлинность банкнот на специальном оборудовании и сделать фото в кабинете управляющего отделением Государственного Банка конца XIX века. Посетителям расскажут, как повысить уровень своей финансовой грамотности и защитить свои права, а также как стать клиентом любого банка, не приходя в него лично, зарегистрировав единожды свои биометрические данные - изображение лица и запись голоса.

"Используя механизм удаленной идентификации, граждане будут иметь возможность дистанционно получать банковские услуги любого российского банка круглосуточно, что особенно важно для жителей отдаленных районов Крайнего Севера, людей с ограниченными возможностями и пожилого населения", – сообщила Елена Никитина, заместитель управляющего Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

День открытых дверей проходит в Банке России уже четвертый раз, цель мероприятия – финансовое просвещение граждан различных возрастов.

Для входа в музей и на лекции необходима предварительная запись. Без записи можно поучаствовать в играх и викторинах в зоне "Монетный двор" (в фойе здания), сфотографироваться в инкассаторской машине, изготовить сувенирные монетовидные жетоны.

Записаться на просветительскую программу можно c 16 по 26 сентября в рабочие дни по телефону - (3452) 497-397 или на сайте Банка России в разделе День открытых дверей. Адрес: г. Тюмень, ул. Володарского, 48.