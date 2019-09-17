Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" - способ поддержки предпринимателей

Фото: ТПП ТО

Конкурс "Тюменская марка" - это не только соревнование малого и среднего предпринимательства за статус лучшей продукции или услуги, это еще праздник для жителей Тюмени, а также способ поддержки бизнеса. Об этом завил журналистам глава города Тюмени Руслан Кухарук в ходе интервью.

"С каждым годом поддержка малых и средних компаний расширяется. В этом году для участников конкурса предусмотрен материальный стимул – денежные субсидии за первое, второе и третье места. Будут организованы образовательные семинары с известными спикерами-практиками, готовыми поделиться практическим опытом. На предприятия приедут профессиональные эксперты и дадут консультации по имеющимся у бизнеса проблемам. И, уверен, что каждый участник конкурса получит эмоциональный подъем от приятного и конструктивного общения с потребителями", - подчеркнул глава Тюмени.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил большую историю конкурса: "В этом году "Тюменская марка" проводится в 17 раз. Участниками станут 80 компаний, которые будут соревноваться за звание лучших по 7 номинациям. Прием заявок продолжается до 18 сентября. Мы ждем успешных, активных, развивающих свое дело бизнесменов, которые ориентируются на мнения потребителей и готовы доказать, что их товары или услуги лучшие".

26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный" состоится выставка "Тюменская марка" и большой праздник для жителей. По словам организаторов, в этом году планируется организация продажи качественной продукции тюменских товаропроизводителей, розыгрышей призов и яркого шоу.

Победитель номинации "Услуги для населения", директор компании "Сладкий сон" Сергей Коростелев отметил, что конкурс развивается, становится брендом города: "Уже на самой выставке нам поступали заказы для предоставления бытовых услуг. После победы в конкурсе мы приобрели новых клиентов, звучала обратная связь от потребителей, советы по улучшению бизнеса. Плюсов от участия было много. И в этом году мы вновь подали заявку".