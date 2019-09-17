Зачем тюменцам нужен интернет?

По статистике, 84% россиян пользуются интернетом, причем почти 70% выходят в сеть ежедневно. Тюменцы не отстают от данных ВЦИОМ, активно используя ресурсы Глобальной паутины в офисе, дома, на улице и в общественных местах. Региональный провайдер "Русская компания", который имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций, предлагает быстрый и качественный сервис подключения к интернету для тех, кто ценит высокие скорости и бесперебойный сигнал.

Иметь дома интернет – это уже не привилегия или дань моде, а обыденная необходимость. Можно искать нужную информацию – новости, прогноз погоды, общаться через социальные сети и мессенджеры, совершать покупки и банковские операции с помощью интернет-сервисов, оплачивать услуги ЖКХ и налоги, записываться к врачам, вызывать такси… Словом, представить жизнь без интернета стало практически невозможно.

Более того, к домашнему интернету пользователи предъявляют самые высокие требования – он должен быть качественным, без сбоев, достаточно быстрым, при этом – доступным по цене. Провести интернет в дом или квартиру с соблюдением всех перечисленных критериев может "Русская компания", которая предоставляет доступ по различным технологиям: Wi-Fi, PON, ADSL.

В дополнение к подключению интернета можно приобрести или взять в аренду оборудование – например, роутер, который обеспечит качественный сигнал Wi-Fi. А значит, доступ будет не только у стационарного компьютера или ноутбука, но также и у других гаджетов всех членов семьи и гостей – смартфонов, планшетов, электронных книг.

Если с интернетом в многоквартирных домах проблем обычно не возникает, то подключение частного дома, как правило, кажется многим жителям настоящей головной болью. Однако это не так. Технология PON от "Русской компании" позволяет провести необходимые коммуникации в коттедж и без громоздкого оборудования установить четкий сигнал для подключения. Специальные тарифы и предложения компании дают возможность сэкономить: получить хорошую скидку или вовсе подключиться бесплатно.

"Русская компания" активно сотрудничает с местными застройщиками и управляющими компаниями. Строительство сетей в новостройках проводится по мере строительства дома, чтобы к моменту сдачи и заселения жильцов уже начать предоставлять услуги. При этом прокладывать кабели и выстраивать свою телекоммуникационную сеть в квартире без ущерба внешнему виду жилища следует еще до ремонта. Абонентская плата может не начисляться до момента активации сервиса.

Многообразие тарифных линеек означает, что подобрать скорость и условия подключения можно под каждый конкретный случай: нужен ли интернет для редкого использования или же требуется максимальная скорость для обработки большого объема информации каждый день. Также в дополнение к интернету можно подключить телевидение – более 200 каналов с фильмами, мультфильмами, сериалами, музыкой и познавательными телепередачами. Пакетное предложение всегда выгоднее.

Проверить техническую возможность для подключения интернета в частном доме или квартире можно с помощью специального сервиса: http://www.t72.ru/personal/ability/. Оставить заявку на подключение можно как на сайте "Русской компании", так и по телефону: 39-00-39.