Уникальные операции по омоложению лица проводят в Тюмени

Возрастные морщины, опущение тканей век или скул – это следствие уменьшения количества активных фибробластов в коже. Восстановить структуру и молодость кожи сегодня возможно благодаря технологии биомоделирования кожи собственными фибробластами.

Биомоделирование помогает не просто вернуть лицу свежесть, а запускает процесс регенерации тканей за счет собственных клеток. Именно это отличает данный метод от других омолаживающих процедур.

К счастью многих тюменцев, желающих выглядеть моложе, данная процедура доступна в нашем городе. Инновацию первым в Тюменской области внедрил многофункциональный медицинский центр SmartClinic.

"Эффект виден уже через 8 часов после процедуры и имеет постепенное действие, поскольку с введением препарата запускается естественный процесс восстановления дермы и усиливается синтез собственного коллагена. Спустя 8-9 месяцев достигается стойкий результат. Некоторые наши пациенты уже оценили его на себе", - рассказал руководитель центра, пластический хирург Святослав Стрелин.

Препарат подходит для устранения морщин проблемных областей лица: носогубных складок, подбородка и периорбитальных морщин, вокруг глаз, а также области шеи и декольте. Минимальный интервал между каждым сеансом – 15 дней.

Отметим, что в медицинском центре SmartClinic особое внимание уделяется научной деятельности, применяются современные уникальные разработки, которые являются авторскими или созданы совместно с другими коллективами ученых. В клинике трудятся 1 профессор и 2 доцента кафедр Тюменского медицинского университета, а врачей с учеными степенями еще больше: 1 доктор наук, 4 кандидата наук.

Узнать о возможностях косметологии в многопрофильном центре SmartClinic можно по телефону +7(3452)56-01-03.